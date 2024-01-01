Окупанти обстріляли Очеретинську громаду Покровського району, загинув місцевий житель

Один мирний житель загинув і один поранений унаслідок обстрілу російськими окупантами Очеретинської громади Покровського району Донецької області вночі в понеділок.

"Одразу після півночі росіяни обстріляли Орлівку, а на ранок - Очеретине. Обидва рази застосували артилерію. Снарядами пошкоджено щонайменше три приватні будинки", - повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

З огляду на це він закликав місцевих жителів евакуюватися. "Кожен, хто досі залишається у прифронтовій Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеки. Не ризикуйте життям! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав голова обладміністрації.