Події

13:58 01.01.2024

Окупанти обстріляли Очеретинську громаду Покровського району, загинув місцевий житель

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Один мирний житель загинув і один поранений унаслідок обстрілу російськими окупантами Очеретинської громади Покровського району Донецької області вночі в понеділок.

"Одразу після півночі росіяни обстріляли Орлівку, а на ранок - Очеретине. Обидва рази застосували артилерію. Снарядами пошкоджено щонайменше три приватні будинки", - повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

З огляду на це він закликав місцевих жителів евакуюватися. "Кожен, хто досі залишається у прифронтовій Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеки. Не ризикуйте життям! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав голова обладміністрації. 

Теги: #обстріл #донецька_область

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