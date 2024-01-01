1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 677 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 677 RUSSIAN AGRESSION

1 січня в більшості країн світу святкують Новий рік.

У Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по столиці 29 грудня.

У світі - День миру та День суспільного надбання.

В Італії - День конституції, у Словаччині - День виникнення Словацької республіки, у Танзанії - День висаджування дерев, у Чехії - День відновлення незалежності чеської держави, у Литві - День прапора.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця.

Новий рік

Новий рік - свято, яке відзначають багато народів відповідно до визнаного календаря.

У більшості стародавніх народів святкування Нового року збігалося з початком відродження природи і відбувалося зазвичай до березня. Усі язичницькі народи ознаменовували його службовими обрядами богам, урочистими приношеннями, а також забавами. Стародавні єгиптяни відзначали початок нового року святом відродження Озіріса. У Стародавній Греції народ і жерці, одягнувши на себе маски, влаштовували на вулицях ходу з піснями й танцями.

В Україні саме в січні найбільше релігійних свят. Це пов'язано з новорічними обрядами і з тим, що взимку люди менше працювали на землі.

День суспільного надбання

День суспільного надбання - дата, коли завершується термін дії авторських прав і твори переходять у суспільне надбання. Юридично цей перехід зазвичай відбувається щороку 1 січня, залежно від законів у різних країнах.

Ще цього дня:

1901 - Проголошено створення Австралійської Співдружності - федерації британських колоній континенту;

1919 - Директорія УНР видала закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1928 - Почала виходити газета "Розвиток нації", орган проводу українських націоналістів.

1954 - У США відбувся перший національний кольоровий телеефір;

1983 - "Arpanet" змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й призвело до появи сучасного інтернету;

1984 - Засновано Industrial and Commercial Bank of China, один із найбільших банків світу;

1992 - Ірак визнав незалежність України;

1994 - Почала діяти НАФТА, найбільша у світі регіональна зона вільної торгівлі (США-Канада-Мексика);

1995 - Розпочала роботу Світова організація торгівлі;

1999 - Запроваджено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Фінляндія, Австрія);

2002 - Поява готівкового євро;

2007 - Болгарія і Румунія приєдналися до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєдналися до 20 інших мов); у Словенії введено в обіг євро;

2008 - На Кіпрі та Мальті введено в обіг євро;

2009 - У Словаччині введено в обіг євро;

2011 - В Естонії введено в обіг євро;

2014 - У Латвії введено в обіг євро;

2015 - У Литві введено в обіг євро;

2015 - Росія припинила дію двосторонньої секретної угоди зі США в сфері безпеки зберігання збройових урану і плутонію. Згідно з цією угодою, США підтримували безпеку на 18 ядерних об'єктах РФ, допомогли РФ знищити сотні застарілих боєголовок і АПЧ, платили зарплату російським працівникам, навчали персонал та інвестували понад 2 млрд USD;

2023 - У Хорватії введено в обіг євро;

2023 - Ракетний удар Збройними силами України по табору російських мобілізованих солдатів у Макіївці.

Церковне свято

1 січня в церковному календарі - день пам'яті преподобного Іллі Муромця. Він був ченцем Києво-Печерської лаври. Помер близько 1180 року.

Про його життя збереглося мало відомостей. Відомо, що народився він у селянській родині. В юності та дитинстві мав параліч, від якого був дивом зцілений. До постригу був воїном, який прославився чималою силою і своїми подвигами.

Преподобного Іллю Муромця офіційно канонізували 1643 року. Його мощі спочивають у Ближніх печерах.

Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій.