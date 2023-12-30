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20:12 30.12.2023

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

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Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження економічних санкцій проти шістьох громадян Російської Федерації, які використовують документи громадян України, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 877 оприлюднено на сайті президента в суботу ввечері. Він набуває чинності з дня опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, санкції було застосовано проти шістьох громадян РФ, зокрема, Єгора Буркіна, Андрія Амірханяна, Артема Градопольцева, Дениса Кліпова, Тимура Галямова та Альберта Сафіханова.

Зазначається, що РНБО доручила Кабінету міністрів, Службі безпеки та Національному банку забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Своєю чергою, Міністерству закордонних справ України проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

 

 

 

Теги: #граждане #санкции_рф

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