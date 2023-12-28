Події

10:19 28.12.2023

Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

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Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

Унаслідок російської агресії за минулу добу в Донецькій області поранено двох цивільних, зафіксовано численні руйнування, повідомив в. о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Всього за добу росіяни поранили двох жителів Донеччини. На донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці... На лисичанському напрямку одна людина поранена в Переїзному Званівської громади", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

За його даними, у Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляно Костянтинівку та Єлизаветівку. У Кураховому в зоні ураження промзона. На горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Залізному, 1 у Нью-Йорку та Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. У Лиманській громаді під вогнем Торське і Зарічне.

Теги: #обстріл #донецька_область

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