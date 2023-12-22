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12:15 22.12.2023

На 21% збільшилася кількість вступників до аспірантури та докторантури у 2023 році, переважно це чоловіки

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На 21% збільшилася кількість вступників до аспірантури та докторантури у 2023 році, переважно це чоловіки

На 21% збільшилася кількість вступників до аспірантури та докторантури 2023 року, переважно це чоловіки, повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Зараз у найвищих політичних колах особливо прискіплива увага до аспірантури і докторантури. Якщо у 2022 році 15 817 вступників розпочали програми індивідуального наукового пошуку, який завершується дисертацією, то у 2023 році таких потенційних науковців (вступників в аспірантуру і докторантуру) виявилося 19 138: за рік кількість збільшилася на 3321 вступника (121%) і ці вступники здебільшого чоловічої статі", - написав Винницький у фейсбуці.

Він зазначив, що у відсотковому вимірі за минулий рік найшвидше зросла кількість вступників до аспірантури наукових установ Національної та національних галузевих академій наук, а також чотирьох державних університетів.

За словами заступника міністра, незабаром у Верховній Раді розглядатимуть законодавчі ініціативи, націлені на нормалізацію ситуації - без негативного впливу на розвиток науки.

Теги: #аспирантура_докторантура
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