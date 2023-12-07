Генпрокурор Костін: Висунуте США обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, - не останнє від американських колег

Генеральний прокурор Андрій Костін називає історичним результатом висунуте США обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, і запевняє, що згодом з’являться інші обвинувачення американських колег на адресу російських воєнних злочинців.

"США висунули обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним із Росією. Це перше в історії обвинувачення від іншої країни, яка в рамках власної юрисдикції здійснює розслідування воєнних злочинів РФ", - сказав Костін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він нагадав, що, крім України та Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, 24 держави здійснюють власні розслідування і збирають докази воєнних злочинів РФ.

"Висунуте американською стороною обвинувачення - це історичний результат, який став можливим, зокрема, завдяки нашій системній співпраці з Міністерством юстиції США", - наголосив генпрокурор, висловивши водночас вдячність прокурорам Офісу генпрокурора та слідчим Національної поліції, які допомагали збирати належну доказову базу в цій справі.

"Увечері після брифінгу Міністерства юстиції США розмовляв із генеральним прокурором Мерріком Гарландом. Подякував за самовіддану роботу та історичний результат. Обговорили наступні кроки", - розповів Костін.

Він додав: "Можу запевнити, що це не останнє висунуте обвинувачення щодо російських злочинців від наших американських колег".

За словами генпрокурора, він також узяв участь у слуханнях Гельсінської комісії в Конгресі США, присвячених законопроєкту "Про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

"Цей проєкт дуже важливий для України. Адже він передбачає можливість позасудової, тобто адміністративної конфіскації суверенних активів РФ для відшкодування збитків, завданих збройною агресією проти України. А це тисячі воєнних злочинів проти українців, масове руйнування цивільних об'єктів", - зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що Україна має бути відновлена, а українці мають отримати компенсацію за рахунок коштів агресора. "І ухвалення цього законопроєкту може послужити прикладом для інших країн світу, у яких заморожені російські активи", - звернув увагу Костін.

Український генпрокурор подякував за організацію цього важливого обговорення голові комісії Джо Вілсону, конгресменові Коену, сенаторам Блюменталю та Вайтгаузу, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а всім учасникам - за змістовну дискусію.

"Законопроєкт уже попередньо одноголосно схвалений Комітетом закордонних справ Конгресу США під головуванням Майкла Маккола. І дуже важливо, щоб його якомога швидше підтримали в парламенті США", - додав Костін.

Він назвав символічним той факт, що події відбулися в День Збройних сил України.

"Це чіткий сигнал підтримки від наших партнерів - і в протистоянні агресору, і в боротьбі за справедливість", - резюмував генпрокурор.