Президент прийме рішення щодо закону про відновлення е-декларування чиновників протягом тижня, припускає Арахамія

Президент України Володимир Зеленський може протягом тижня прийняти рішення щодо ветування або схвалення закону №9534 про відновлення електронного декларування, у якому обов'язкове відкриття декларацій про доходи чиновників відтерміновують на рік, заявив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Наразі це (петиція з вимогою відкрити реєстр декларацій - ІФ-У) буде на столі у президента, і президент прийматиме фактично політичне рішення. Тобто, для нього з точки зору зарахування цього пункту (вимог для початку переговорів із ЄС - ІФ-У) уже достатній той вид закону, який проголосувала Верховна Рада, але з точки зору, зокрема, політичної, як це владнати з громадянським суспільством, журналістським середовищем та іншими, - то це вже він прийме рішення: може ветувати та повернути до парламенту з однією нормою, з вимогою проголосувати саме за відкритість", - заявив Арахамія в ефірі телемарафону в суботу.

Він зазначив, що президент поки що не прийняв рішення.

"Він чекає, коли закон буде підписаний головою Верховної Ради і надійде в Офіс президента. Потім, я думаю, буде робоча нарада, і вирішуватимемо. Зрештою, це буде його особисте рішення, яким чином він вчинить. З одного боку, є терміни, які нас підтискають відверто щодо виконання цих умов, а з іншого боку є ось така позиція громадянського суспільства. Чекатимемо, я думаю протягом тижня все стане зрозуміло", - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.