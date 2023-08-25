Події

16:14 25.08.2023

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на Печерську в Києві - Кличко

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Пожежно-рятувальні служби ліквідували загоряння в триповерховому житловому будинку в Печерському районі столиці, мешканців евакуювали, повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі, й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв. Мешканців будинку евакуювали. Одній постраждалій - 21-річній дівчині - медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі у п'ятницю.

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