Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на Печерську в Києві - Кличко

Пожежно-рятувальні служби ліквідували загоряння в триповерховому житловому будинку в Печерському районі столиці, мешканців евакуювали, повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі, й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв. Мешканців будинку евакуювали. Одній постраждалій - 21-річній дівчині - медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі у п'ятницю.