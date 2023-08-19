Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження противника - Генштаб

Авіація Сил оборони України впродовж доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника і один по ворожому зенітно-ракетному комплексу (ЗРК), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці у суботу ввечері.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління і три засоби протиповітряної оборони (ППО) росіян.