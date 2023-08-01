У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв. Вартість майна значно перевищує його законні доходи", - наведено в повідомленні подробиці справи.

Як повідомляється, прокурори спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції здійснили невідкладні обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб. Наразі вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування - ГУНП у Дніпропетровській області, оперативний супровід - УСР у Дніпропетровській області.