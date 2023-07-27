27 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 519 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 519 RUSSIAN AGRESSION

27 липня відзначають День п'яти випадкових зустрічей і День прогулянки з домашніми рослинами.

В Україні – День медика, у Фінляндії - День соні, у США - Національний день шотландського віскі, День гострого хот-дога і День крем-брюле.

Православна церква - День пам'яті преподобного Стефана Махріщицького, пам'ять апостола від 70-ти Акіли.

День медичного працівника

В Україні професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я - День медичного працівника (День медика), раніше відзначалося у третю неділю червня, але цього року, дата свята змінилася.

Дату святкування в Україні перенесли на 27 липня, щоб вона не збігалася зі святкуванням у Росії

Відзначати День медика розпочали у Радянському Союзі. У 1980 році датою цього свята було обрано третю неділю червня. В Україні в 1994 році Верховна Рада ухвалила рішення про відзначення Дня медика цього ж дня.

У 2023 році День медика мав відзначатись 18 червня, але, згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку 27 липня.

Ще цього дня:

1900 - Американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер;

1921 - Фредерік Грант Бантинг виступив із доповіддю про отримання інсуліну;

1936 - Створено Інститут історії України;

1953 - У Пханмунджомі підписано угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни;

1974 - Президента США Річарда Ніксона обвинувачено в перешкоджанні правосуддю, після того як він відмовився надати плівки з інформацією, пов'язаною з Вотергейтським скандалом;

1991 - У Києві створено Спілку офіцерів України;

2002 - Трагедія на авіашоу у Львові, найбільша в історії світових авіашоу. Унаслідок падіння Су-27 загинуло 77 осіб;

2012 - Відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Стефана Махріщицького

Преподобний Стефан Махріщицький народився в Києві. Прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі, де прожив кілька років, проводив час у молитві та послуху.

Пам'ять апостола від 70-ти Акіли

Акіла, пам'ять якого вшановується цього дня, був апостолом від сімдесяти (так називають безпосередніх учнів Дванадцяти апостолів). Акіла, за походженням юдей, народився в місті Понте, але довго жив у Римі, поки не був вигнаний звідти за велінням імператора Клавдія. Оселившись у Коринті разом із дружиною Прискіллою, Акіла познайомився зі святим Павлом. Згодом апостол навернув подружжя до християнства. Акіла і Прискілла проводили у своєму домі богослужіння, поширювали християнську віру і багато в чому допомагали апостолу Павлу.

Іменини: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.