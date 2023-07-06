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16:59 06.07.2023

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на розкраданні понад 24 млн грн

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СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на розкраданні понад 24 млн грн

Служба безпеки України викрила депутата Одеської облради та його дружину на ще одному злочині - розкраданні понад 24 млн грн на ремонтах об'єктів соціальної інфраструктури, інформує СБУ.

"Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні. Наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, за інформацією СБУ, йдеться про підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області.

"За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн", - уточнюють у спецслужбі.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучаючи до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад.

"Депутат із дружиною координували підписання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів. При цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману "різницю" виводили у тінь та розподіляли між собою", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), чч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, і голів сільрад, задіяних в оборудці", - уточнюють в СБУ.

 

Теги: #сбу #одеська_облрада

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