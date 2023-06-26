26 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 488 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 488 RUSSIAN AGRESSION

26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Всесвітній день холоду і День "Взяти дітей на свою роботу".

В Україні - День національного прапора кримських татар, в Азербайджані - День збройних сил, День незалежності Республіки Мадагаскар, у Румунії - День прапора.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Акилини.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом

Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось контролювати їхній обіг налічує вже понад 100 років.

У лютому 1909 року учасники Шанхайської опіумної комісії, участь у роботі якої взяли 13 країн, намагалися знайти шляхи обмеження ввезення наркотиків з азіатських країн. І сьогодні, через понад століття, правоохоронні органи, на жаль, далекі від вирішення цього питання, а наркоманія стала однією з головних проблем усієї світової спільноти й одним із найстрашніших явищ нашої сучасності.

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, з метою створення міжнародного суспільства, вільного від наркоманії.

Рішення ухвалили 7 грудня 1987 року на основі рекомендації Міжнародної конференції з боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом 1987 року, яка 26 червня ухвалила Всеосяжний план майбутньої діяльності по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

1997 року, за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради, Генасамблея ООН своєю резолюцією 52/149 від 12 грудня проголосила 26 червня Міжнародним днем на підтримку жертв катувань.

Цей день проводиться з метою викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, яка набула чинності 26 червня 1987 року. На сьогодні Конвенція ратифікована 162 країнами.

День національного прапора кримських татар

Кримські татари - корінний народ тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові і в степових районах України.

Вони пережили три депортації. Уперше 1783 року, коли Кримське ханство було приєднано до Російської імперії. Це призвело до того, що багато кримських татар втекли на територію Османської імперії наприкінці 18 - поч.19 століття.

Друга депортація кримських татар відбулася в 1944 р., організована радянським урядом. Потім, 18 травня і упродовж кількох наступних днів, у Середню Азію і деякі північно-східні райони Росії було депортовано понад 191 тис. осіб. За різними оцінками, депортація забрала життя від третини до половини тодішнього кримськотатарського населення.

Повернувшись додому після депортації зі здобуттям Україною незалежності, кримські татари були змушені знову покинути свою землю через окупацію Криму РФ 2014 року.

Ще цього дня:

1906 - Стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 - Вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 - Прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 - На конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 - Проголошено незалежність Мадагаскару;

2006 - У Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна - Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України;

2012 - Чорногорія офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акилини. Акилина жила в 3 столітті і ще в дитинстві навернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Акилини: на момент загибелі їй було лише 12 років.

Іменини: Акилина, Олександр, Олександра, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван.