Окупанти завдали 24 авіаударів і випустили 12 ракет по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти впродовж доби завдали 24 авіаційних ударів по території України та здійснили близько 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також протягом доби ворог завдав ракетного удару по Київській області, застосувавши шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" і шість крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ всі 12 ракет було знищено.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах... На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди", - наголошується у зведенні.

Протягом доби окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області, в районі Авдіївки, Спірного, Мар'їнки, Побєди, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

Противник за добу обстріляв із мінометів і артилерії 77 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, включно з містами Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Мар'їнка і Костянтинівка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.