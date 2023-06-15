Мінцифри запустило бета-тест закриття ФОП на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) запустило автоматизоване закриття фізособи-підприємця (ФОП) на порталі "Дія", повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Уже три роки ви відкриваєте власний бізнес у кілька кліків і через дві секунди. Незабаром зможете так само швидко його закрити", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

Федоров зазначив, що тепер не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати, доки її опрацює реєстратор.

За його словами, у межах нової послуги дані з Єдиного державного реєстру (ЄДР) автоматично підтягуватимуться, що унеможливить помилку в заяві.

"Усе, що вам треба, - перевірити інформацію та поставити електронний підпис", - додав віцепрем'єр.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінцифри, до бета-тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, і підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Уточнено, що послугу розробляє Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд "Східна Європа" за підтримки Швейцарії.

Як повідомлялося, онлайн-реєстрація ФОП стала однією з перших послуг, запущених на порталі "Дія", надається з травня 2021 року.