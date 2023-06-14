Споживчі настрої українців у травні значно покращилися після провалу у квітні - дослідження

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у травні зріс на 7,4 пункта порівняно з квітнем і становить 92 за 200-бальною шкалою, при цьому зросли всі його складові, свідчить дослідження агентства Info Sapiens.

"У травні й індекс споживчих настроїв, й індекси поточного становища та економічних очікувань показують позитивну динаміку. Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінки доцільності великих покупок", - зазначили аналітики.

У квітні ІСН провалився одразу на 6,6 пункта після двох місяців зростання і попередніх декількох місяців стабілізації, основною причиною було падіння індексу економічних очікувань.

Цього разу зазначається, що ці очікування покращилися і щодо власного матеріального становища, і розвитку економіки протягом п'яти років.

Згідно з оприлюдненими даними, індекс поточного становища (ІПС) зріс і становить 58,4 п., що на 6,1 п. вище за рівень цього показника у квітні. Зокрема, індекс поточного особистого матеріального становища додав 6,1 п. - до 50,5 п., індекс доцільності великих покупок - 4,2 п., до 66,2 п.

Як ідеться в дослідженні, індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 8,3 п. і становить 114,5 п. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища становить 107,6 п., що на 8,2 п. вище за рівень цього показника у квітні.

Збільшився й індекс очікуваного розвитку економіки країни: протягом найближчого року - одразу на 12,1 п., до 101,4 п., у найближчі 5 років - на 4,5 п., до 134,4 п.

В Info Sapiens зазначили, що індекс очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 п. у травні і становить 120,8 п.

Незважаючи на скорочення річної інфляції та стабільність курсу, у травні індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 п. - до 173,9 п, а індекс девальваційних очікувань - на 3,7 п., до 131,9 п.

Фахівці Info Sapiens підсумували, що загалом спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої суттєво залежатиме від розвитку ситуації в Україні найближчим часом.

Востаннє ІСН був вищим у березні 2022 року, коли після відбиття першої хвилі російської агресії він підскочив одразу на 28,3 пункта - до 92,4 п. на різкому зростанні індексу економічних очікувань. Щоправда, до червня він просів до 72,2 пункта, після чого став потроху підніматися.

Дослідження споживчих настроїв проводиться методом опитування 1 тис. осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%. Дослідження проводиться з червня 2000 року: раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019-го - Info Sapiens. Польовий етап цієї хвилі тривав з 12 до 22 травня 2023 року.