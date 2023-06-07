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20:27 07.06.2023

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

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Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

Міністерство закордонних справ ФРН, рішуче засудивши руйнування Каховської ГЕС, оголосило про негайне постачання постраждалим регіонам генераторів, фільтрів для води, водоочисних споруд, а також обладнання для організації тимчасового притулку.

"Руйнування Каховської дамби в Україні є порушенням міжнародного гуманітарного права і призводить до страждань і поневірянь для цивільного населення, а також до катастрофічних наслідків для довкілля. Ми рішуче засуджуємо цей зловмисний акт", - йдеться у твіттері зовнішньополітичного відомства ФРН.

"Щоб допомогти, ми вже закупили 56 генераторів і 5000 фільтрів для води, а також предмети для притулку, які будуть відправлені в Україну негайно", - уточнюється в повідомленні.

Крім того, до транспортування готуються водоочисне обладнання, здатне забезпечити питною водою 60 тисяч осіб, і самоскиди для вивезення сміття. "Наші партнерські організації, що працюють у регіоні, надають допомогу в евакуації та роздають продуктові набори нужденним".

Як зазначається, від початку війни ФРН виділив понад 16,8 млрд євро на підтримку України. "Ця допомога включає гуманітарну допомогу, стажування, реагування на стихійні лиха, проєкти стабілізації та допомогу в розслідуванні воєнних злочинів, а також гуманітарні операції з розмінування".

 

 

 

Теги: #мид #германия #каховская_гэс

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