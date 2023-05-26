Після ракетного удару по Дніпру чотири людини вважаються зниклими безвісти - Лубінець

Після ракетного удару, завданого ворогом по медзакладу в Дніпрі, чотири людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Підступний ворог завдав ракетного удару по медичному закладу. Відомо про одну загиблу людину, 16 поранених. Попередньо чотири людини - безвісти зниклі", - написав Лубінець у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі, загинула одна людина, 16 - поранені. Триває пошуково-рятувальна операція.