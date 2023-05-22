Події

08:45 22.05.2023

Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

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Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

Війська РФ здійснили 75 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано руйнування приватних будинків і пошкодження автомобілів, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі: 75 обстрілів за добу по 16 населеним пунктам. Рашисти вгатили авіацією по Новоданилівці, двічі атакували з БПЛА Степове, з РСЗВ Гуляйполе та Преображенку, нанесли 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

 

 

 

Теги: #обстрел #запорожская_область

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