Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

Війська РФ здійснили 75 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано руйнування приватних будинків і пошкодження автомобілів, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі: 75 обстрілів за добу по 16 населеним пунктам. Рашисти вгатили авіацією по Новоданилівці, двічі атакували з БПЛА Степове, з РСЗВ Гуляйполе та Преображенку, нанесли 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.