Стратегічними партнерами грузинської авіабудівної компанії “ТАМ Менеджмент” є підприємства концерну “Укроборонпром” – заступник директора компанії

Cтратегічними партнерами “ТАМ Менеджмент” (Тбілісі, Грузія) є підприємства, що входять до Українського державного концерну “Укроборонпром”, повідомив заступник директора компанії Міхеіл Рогава під час прямого ефіру на грузинському телеканалі Імеді.

“Ми спільно беремо участь у різних тендерах по всьому світу і серйозно конкуруємо з російськими та білоруськими компаніями” – заявив він.

"Компанія "ТАМ Менеджмент" не має жодного відношення до російського концерну "НПК Штурмовики Сухого". Для нас це образливе та неприйнятне звинувачення", - підкреслив М.Рогава під час ефіру.

За словами М.Рогава, компанія "ТАМ Менеджмент" була заснована у 2015 році. «Нам в той час передали виробниче приміщення площею у 14 тис. кв. м. Ми його повністю реконструювали та модернізували. Велику інвестицію зробив бізнесмен пан Тамаз Сомхішвілі. Нині підприємство здійснює капітальний ремонт, модернізацію, проектування та виробництво військово-авіаційної техніки. У нас є проекти в сфері бізнес-авіації. А також ми працюємо над виготовленням нового сучасного ударного безпілотного літального апарату» - сказав заступник директора "ТАМ Менеджмент".

Міхеіл Рогава припустив, що через 6 місяців відбудеться презентація нового грузинського ударного безпілотника. "Ми вважаємо це перспективним проектом на майбутнє і таким бачимо розвиток авіації" - зазначив М.Рогава. За словами М.Рогава, попит на цей вид зброї у світі великий, і сучасні бойові ситуації також показують, що безпілотники стали їх невід’ємною частиною, і цей вид техніки найбільш ефективно працює на полі бою. "Тому в закупівлі безпілотників дуже зацікавлені наші сусіди Азербайджан, Казахстан, зацікавлені також країни африканського континенту, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Зараз у Грузії на капітальному ремонті знаходяться літальні апарати кількох африканських країн, вони також зацікавлені нашим безпілотним літальним апаратом" - зазначив він.

М.Рогава повідомив, що підприємство маємо дуже гарну матеріально-технічну базу для виконання якісного ремонту. "У нас працює понад 300 висококваліфікованих авіаційних спеціалістів. Наша компанія має сертифікати ISO та IEN, відповідно до яких необхідне навчання нашого технічного персоналу. Що стосується нашої матеріально-технічної бази, то ми постійно впроваджуємо високотехнологічні та ультрасучасні системи та технології, щоб бути конкурентоспроможною та цікавою компанією на міжнародному ринку" - зазначив він.