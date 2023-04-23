РФ вкрила масованим артилерійським обстрілом село Кізомис, поранено двох людей - Херсонська ОВА

Армія РФ накрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади, є постраждалі серед мирних жителів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

Зазначається, що російська артилерія била по населеному пункту в обідній час. "Ворог влучив у будівлю місцевої школи, автомобіль правоохоронців та близько 25 житлових будинків", - повідомив Прокудін.

"Через обстріли поранення голови та грудної клітки дістала 85-річна жінка. Ще одна постраждала - 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука", - поінформував він.

Постраждалих госпіталізували до Херсона.