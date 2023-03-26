В Україну прибув посол доброї волі UNICEF Орландо Блум

В Україну прибув британський актор і посол доброї волі від UNICEF Орландо Блум, який відвідав дитячий центр "Спільно", де діти можуть гратися, навчатися і отримувати психологічну підтримку, повідомила пресслужба UNICEF Ukraine.

"Сьогодні я прибув в Україну вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді, як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитися на всю країну. Але сьогодні мені вдалося почути дитячий сміх у дитячій точці "Спільно", де діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку", - написав він у своєму інстаграмі.

Він наголосив, що слово "Спільно" українською мовою означає "разом", і таких центрів тут понад 180.

"Той, який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, мати змогу погратися в ігри та просто побути дітьми. Тут також багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - резюмував Блум.