Шмигаль доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду за участю голів Держмитслужби, Мінфіну, Мінцифри та представників Офісу реформ і доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці.

"Україна вже реалізує можливості митного безвізу і має високу оцінку Єврокомісії щодо виконання вимог у митній сфері. Далі плануємо встановлення сканерів, запровадження спільного митного контролю, обмін даними, електронну чергу та електронне розмитнення в "Дії", - написав прем'єр-міністр у п'ятницю ввечері.

Шмигаль зазначив, що "головні елементи реформування української митниці" це "інтеграція з ЄС, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури та цифровізація".