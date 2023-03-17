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21:42 17.03.2023

Шмигаль доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці

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Шмигаль доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду за участю голів Держмитслужби, Мінфіну, Мінцифри та представників Офісу реформ і доручив створити робочу групу з оновлення стратегії реформування митниці.

"Україна вже реалізує можливості митного безвізу і має високу оцінку Єврокомісії щодо виконання вимог у митній сфері. Далі плануємо встановлення сканерів, запровадження спільного митного контролю, обмін даними, електронну чергу та електронне розмитнення в "Дії", - написав прем'єр-міністр у п'ятницю ввечері.

Шмигаль зазначив, що "головні елементи реформування української митниці" це "інтеграція з ЄС, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури та цифровізація".

 

 

 

Теги: #таможня #реформирование

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