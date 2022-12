10 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 290 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 290 RUSSIAN AGRESSION

10 грудня – Міжнародний день прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу та День Альфреда Нобеля.

У США відзначають День штату Міссісіпі, у Таїланді – День Конституції, в Аргентині – День соціального працівника, а в Намібії – Національний день жінок.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Романа Антіохійського (Сирійського), Знамення Пресвятої Богородиці.

День прав людини

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини, офіційно встановлений на Пленарних зборах Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1950 року.

10 грудня обрали на честь ухвалення та проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав людини.

Цей Документ, ухвалений майже відразу після Другої світової війни, яка знехтувала усіма можливими правами, зокрема й правом на життя мільйонів людей, став першим світовим документом, який сформулював положення про права людини. Декларація містить широкий перелік політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав.

День Альфреда Нобеля – церемонія вручення Нобелівської премії

Одна з ключових подій у суспільному та інтелектуальному житті Швеції та Норвегії — церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород — Нобелівської премії, яка триває щорічно 10 грудня. Вона присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи та великий внесок у культуру й розвиток суспільства та користується міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака.

Її засновником був Альфред Нобель - відомий шведський хімік, інженер та винахідник, на рахунку якого 355 винаходів (найвідоміший - динаміт). За своє життя Нобель накопичив значні статки, основну частину яких він заповів на заснування міжнародної премії. До речі, останній варіант свого знаменитого заповіту Нобель підписав майже за рік до смерті — 27 листопада 1895 року.

Міжнародний день прав тварин

10 грудня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний День акцій за ухвалення Декларації прав тварин або Міжнародний день прав тварин, який був заснований у 1998 році – у 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. Він святкується в один день із Днем прав людини тому, що організації, які його заснували, хотіли наголосити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя та захист від страждань.

Всесвітній день футболу

Щороку 10 грудня у світі неформально, але традиційно відзначається Всесвітній день футболу. Таким чином, міжнародна спільнота віддає данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя.

Ще цього дня:

1901 – У Стокгольмі вручено перші Нобелівські премії;

1949 - Під час масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ за обвинуваченням "за антирадянську діяльність" заарештовано історика, археографа Ярослава Дашкевича. До 19.01.1950 р. із Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника під приводом "скорочення посад" було звільнено близько 20 бібліотечних спеціалістів. Формальним приводом для репресій стало вбивство Я. Галана;

1953 - Вийшов перший номер журналу "Плейбой";

1960 - Почалося будівництво нафтопроводу "Дружба";

1981 - Американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке спричинило загибель 95 людей, переважно серед гомосексуалів. Пізніше недуга отримала назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД);

1999 – Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Церковне свято

10 грудня – День пам'яті Романа Антіохійського.

Преподобний Роман народився в місті Росі і здійснював свій подвиг пустельника в околицях Антіохії, стягаючи благодатні дари прозорливості та зцілень. За його молитвами Господь дарував багатьом безплідним жінкам радість материнства. Святий Роман був строгим постником, під волосяницею носив важкі вериги. Багато років прожив святий в затворі, не розпалюючи вогню. Досягнувши глибокої старості, він з миром відійшов до Господа (V ст.).

Знамення Пресвятої Богородиці

У цей день вшановується пам'ять преподобної Богородиці. Цей образ представляє Богоматір з піднятими в молитві руками і Божественним Немовлям на її лоні. Це зображення відноситься до найдавніших.

Іконі моляться про припинення стихійних лих та воєн. Образ захищає від видимих та невидимих ворогів, допомагає знайти втрачені речі та налагодити стосунки у сім'ї. У будинках встановлювали ікону, щоб захиститись від пожеж, злодіїв та інших напастей. Вона допомагає у лікуванні різних недуг. Перед нею моляться, вирушаючи в далеку дорогу, просять про звільнення від бід і нещасть.

Іменини: Всеволод, Роман, Яків, Микола, Андрій, Василь, Борис, Федір, Олексій, Сергій, Іван, Дмитро, Володимир.