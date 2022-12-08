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06:38 08.12.2022

8 грудня: Цей день в Україні та в світі

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8 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 288 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 288 RUSSIAN AGRESSION

8 грудня – Міжнародний день художника, Всесвітній день клімату та День мандрівника у часі.

У Болгарії – День студента, у Румунії – День Конституції, у Фінляндії – День Яна Сібеліуса та фінської музики. У США – День брауні та Національний день кондитерських виробів.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Климента, папи Римського, Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;

Католицька церква – Непорочне зачаття Діви Марії.

День мандрівника у часі

День з'явився понад 20 років тому, а запровадили його справжні фанати фантастики. Святкування свята теж досить оригінальне – треба прикидатися людиною, яка щойно прибула з майбутнього чи минулого.

Міжнародний день художника

8 грудня відзначається Міжнародний день художника, заснований у 2007 році Міжнародною Асоціацією "Мистецтво народів світу".

День художника – це свято не лише професіоналів і любителів живопису. Творчість зберігає в людині можливість радіти світові та любити його. Тому сьогоднішнє свято для всіх поціновувачів прекрасного.

Ще цього дня:

1941 - США та Велика Британія оголосили війну Японії;

1942 – Іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: "Світ обирає між комунізмом та фашизмом, і я обираю останнє";

1963 – Розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента у Римі;

1980 - Кількома пострілами у спину 25-річний Марк Чепмен убив Джона Леннона, який увечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Вбивця навіть не намагався втекти з місця злочину;

1987 – У Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності;

1991 – Відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що юридично підтверджує факт припинення існування СРСР як держави;

2004 - Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" - внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року".

2010 – Із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;

2010 – Японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила – пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км;

2013 - Під час мітингу на Євромайдані народними зусиллями на Бессарабці було демонтовано пам'ятник одному із засновників кривавого більшовицького терору – Леніну.

Церковне свято

8 грудня християни вшановують пам'ять святого Климента, який був одним із найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Рима.

А у католиків 8 грудня за релігійним календарем Свято Непорочного зачаття. Згідно з католицькою церквою, навіть, народившись з лона звичайних людей, Марія не увібрала в себе первородного гріха. А це означає, що вона не була здатна чинити гріха від дня свого народження.

Свято Богородиці було офіційно введено до списку церковних урочистостей Папою римським Сикстом IV у XV столітті. Догмат про чистоту та непорочність Діви Марії було закріплено у 1956 році Папою Пієм IX. Ця подія сталася саме 8 грудня.

Іменини: Марія, Лаврентій, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Павло, Петро, Симеон, Ярослав.

Теги: #8грудня
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