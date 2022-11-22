Події

20:46 22.11.2022

Терехов просить харків'ян бути максимально обережними з газовим обладнанням

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Терехов просить харків'ян бути максимально обережними з газовим обладнанням

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста з проханням дотримуватись правил безпеки при поводженні з газовими балонами.

"Знаю, що багато хто напередодні холодів купують додому газові балони великого обсягу. Вони не призначені для використання в багатоквартирних будинках, їх заправкою повинні займатися професіонали і тільки в теплих приміщеннях зі спеціальним обладнанням, а недотримання цих правил безпеки загрожує вибухом. Не наражайте на небезпеку себе та своїх сусідів", - сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі.

Він також попросив пішоходів під час переходу дороги у темний час доби підсвічувати себе, щоб не створювати аварійної ситуації

"В останній місяць різко збільшилася кількість ДТП, в яких страждають пішоходи. Це пов'язано з тим, що через війну ми не можемо увімкнути освітлення на вулицях. Я закликаю харків'ян при переході дороги наскільки можна підсвічувати себе ліхтариком", - сказав Терехов.

 

 

 

Теги: #терехов #газове_обладнання

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