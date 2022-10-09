9 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 228 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ- DAY 228 RUSSIAN AGRESSION

9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти, в Україні – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника та День ріелтора.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола та євангеліста Івана Богослова.

День ріелтора

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні відзначають День ріелтора. Це професійне свято та його дату було встановлено у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів.

Всесвітній день пошти

Свято існує з 1969 року під егідою ООН на честь створення Всесвітньої поштової спілки у 1874 році.

День проголошення корейського алфавіту

У Південній Кореї відзначають День проголошення корейського алфавіту. Споконвічний алфавіт корейської мови називають Гангиль, і сьогодні святкують його створення та проголошення в країні королем Седжоном Великим.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує святого апостола та євангеліста Івана Богослова.

За часів імператора Нерона (56-68 року) Івана засудили до смерті за сповідання християнської віри, але ні отрута, ні киплячий казан не завдали йому шкоди. Після цього Івана Богослова відправили на острів Патмос, де він написав "Апокаліпсис".

За легендою, одного дня Іван Богослов дивом перетворив на майстерного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого шанували як покровителя художників та іконописців. Цього дня вони молилися своєму небесному захиснику і просили допомоги у справах та натхненні. Вшановують Івана і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому заведено молитися перед далекою дорогою і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч чи місцевість безлюдна, їй слід попросити захисту у Богослова. Той убереже від нечистої сили, що живе на узбіччі доріг і залякує людей на перехрестях.

Іменини: Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Ян.