72% учителей начальных классов успешно сдали ВНО в рамках сертификации - Минобразования

Министерство образования и науки заявляет, что в рамках сертификации 72% учителей начальных классов успешно сдали внешнее независимое оценивание (ВНО).

"На первом этапе сертификации учителей начальных классов, предусматривавшего сдачу ВНО, приняли участие 1 855 человек, что составляет 93,5% зарегистрированных на сертификацию. В целом успешно сдали независимое тестирование 1 335 педагогов из разных регионов Украины. 72% участников сертификации учителей начальных классов, принявших участие в независимом тестировании, преодолели проходной балл", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что эти учителя были допущены к прохождению второго этапа, который длился с 3 по 6 октября и предусматривал самооценку собственного педагогического мастерства.

По его итогам учителя будут допущены к третьему этапу, в ходе которого будет проходить изучение практического опыта работы участников сертификации.