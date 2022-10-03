3 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 222 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 222 RUSSIAN AGRESSION

3 жовтня відзначають Всесвітній день сільськогосподарської техніки, Всесвітній день архітектури, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день грибника, День "Погляньте на листя", День "поганих дівчаток" та День пошуку каштанів.

У Німеччині – День німецької єдності, а в Республіці Корея – День утворення держави.

Православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстахія Плакиди, дружини його Феопістії та їхніх синів.

Ще цього дня:

1906 – Міжнародним сигналом лиха затверджено сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 – У Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації та обрали її Генеральну раду на чолі із Павлом Скоропадським;

1925 – Відкрили Харківський державний театр опери та балету;

1926 – У Празі розпочався Перший український науковий з'їзд;

1929 - Королівство сербів, хорватів і словенців отримало офіційну назву Югославія;

1932 – Королівство Ірак отримало повну незалежність від Великої Британії;

1942 - Німці вперше випробували ракету Фау-2;

1945 - Створено Всесвітню федерацію профспілок;

1952 – Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 - У Лос-Анджелесі зроблено перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 - Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито у Києві;

1990 – Завершився процес об'єднання Східної та Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності;

2003 – Філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик здійснив акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно судового рішення;

2013 – Україна стала асоційованим членом CERN.

Церковне свято

Православною церквою у цей день вшановується святий мученик Євстахій.

Воєначальник Плакида, милосердний від природи, завжди допомагав нужденним. Після чудесного явища розп'ятого Христа і голосу, який обіцяв не залишати його в майбутніх труднощах, разом із усією сім'єю він прийняв хрещення і отримав ім'я Євстахій.

Багато бід довелося пережити йому, багато втратити, зокрема дружину і двох синів. Але святий мужньо переніс усі поневіряння та випробування. За це його було винагороджено возз'єднанням із рідними. Після повернення до Риму вся сім'я одноголосно відмовилася принести жертву богам, за що була страчена.

Іменини у Василя, Івана, Іларіона, Михайла, Олега, Олександра, Остапа, Теодора, Федора, Яна, Тетяни.