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08:56 01.10.2022

Зеленський скасував осінній призов

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Зеленський скасував осінній призов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відміну осіннього призову.

Відповідний указ №678/2022 було опубліковано на сайті Глави Української Держави.

"Про внесення змін до Указу Президента України від 29 грудня 2021 р. № 687/2021

1. Внести до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687 /2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році" (зі змінами, внесеними Указом від 11 квітня 2022 року № 230/2022) такі зміни:

1) абзац третій пункту 1 та абзац третій пункту 2 статті 1 доповнити словами "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації";

2) статті 2 – 6 виключити;

З) у статті 7 слова та цифри "крім пункту 2 статті З, який набирає ­чинності з 1 вересня 2022 року" виключити", - сказано в тексті документа.

 

 

 

Теги: #указ #осінній_призов

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