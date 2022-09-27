27 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 216 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 216 RUSSIAN AGRESSION

27 вересня в Україні та в світі відзначають День туризму, в Україні – День вихователя, в Чехії – День пива, у Бельгії – День єдності франкомовної спільноти, а в Польщі – День Польської підпільної держави.

Православна церква святкує Воздвиження Хреста Господнього, преставлення святителя Івана Золотоуста.

Католики вшановують пам'ять святого Вікентія де Поля, засновника конгрегації лазаристів та конгрегації дочок милосердя.

День туризму

День туризму — професійне свято українських працівників туристичних агенцій, туроператорів, усіх, хто працює у сфері туризму та любителів подорожей.

День туризму з'явився в українському офіційному календарі 1998 року, після того, як 21 вересня 1998 року президент України Леонід Кучма "на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму" підписав Указ № 1047/98 "Про День туризму".

Дата 27 вересня була обрана невипадково. Саме в цей день на всій планеті відзначається Всесвітній день туризму, який працівники туристичної сфери і до цього вважали професійним святом. Завдяки указу президента, це неофіційне свято, започатковане Всесвітньою туристичною організацією, набуло в Україні офіційного статусу.

День народження Google

27 вересня відзначає свій день народження пошуковий гігант Google. Ця дата не збігається з датою реєстрації корпорації або домену google.com. Офіційно корпорація Google була зареєстрована 4 вересня 1998 року, але з 2005 року день народження компанії відзначається 27 вересня – дату змінили для того, щоб вона збіглася з оголошенням рекордної кількості вебсторінок, які індексуються пошуковою системою.

Засновники компанії Google - Ларрі Пейдж та Сергій Брін. Вони познайомилися під час навчання у Стенфордському університеті у 1995 році та спільно працювали над алгоритмом визначення релевантності сайтів, яке пізніше взяли за основу пошукової системи Google.

Нині глобальна адреса google.com вважається найпопулярнішим у світі сайтом. Загалом у компанії Google Inc. працюють, станом на 2021 рік, майже 140 тисяч співробітників, а кількість користувачів продуктами компанії обчислюється мільярдами. За свою історію корпорація придбала понад 100 компаній, найбільшою угодою було придбання Motorola Mobility.

Щороку з нагоди дня народження Google презентує новий дудл – логотип, який замінює звичний логотип Google на головній сторінці пошуку. Останніми роками святкові дудли презентують флеш-ігри або захоплюючі мультфільми.

Ще цього дня:

1912 - У Києві відкрили стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб;

1920 – Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1920 - Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією;

1937 - У м.Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 – Німці захопили Варшаву;

1940 - Укладено Потрійний (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як "Країни Осі";

1941 - В окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: усім євреям з'явитися на збірний пункт біля Бабиного Яру "для евакуації";

1977 – Розпочала роботу перша атомна електростанція УРСР – Чорнобильська АЕС;

2001 – Уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію;

2002 – Східний Тимор став членом ООН;

2003 – Україна обмежила імпорт російських сірників.

Церковне свято

27 вересня віряни відзначають Свято Воздвиження Хреста Господнього. Інша назва свята - "Хрестовоздвиження". "Воздвиження" означає "піднесення", тобто урочиста церемонія шанування та прославлення Хреста Господнього.

Православні християни в день свята згадують події 326 року, коли цариця Олена вирушила на пошуки християнських святинь і знайшла Хрест, на якому розіп'яли Ісуса, і печеру, де він був похований, а потім воскрес. Після цього Макарій, Єрусалимський Патріарх, спорудив хрест, щоб усі охочі могли побачити святиню і доторкнутися до неї, а імператор Костянтин, син цариці, збудував храм Гроба Господнього (Піднесення Христового). Свято Воздвиження Хреста Господнього присвятили цій події і відзначають щороку, 27 вересня.

Іменини: Іван.