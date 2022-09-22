Події

09:41 22.09.2022

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя 1 особа загинула, 5 поранено – секретар міськради

1 хв читати
Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя 1 особа загинула, 5 поранено – секретар міськради

Унаслідок обстрілу Запоріжжя, вчиненого російськими окупантами у четвер уранці, у місті пошкоджено житлові будинки, одна особа загинула, ще п’ятеро поранені, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будинки. Якщо ваша оселя також зазнала руйнувань, повідомляйте на 15-80. На цей час є інформація про п'ятьох поранених. На превеликий жаль, одна людина загинула", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #запорожье #обстрел

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 18.07.2022
Оккупанты обстреляли 6 громад Сумщины из минометов и артиллерии, разрушено 16 домов, ранены 2 человека – Живицкий

Оккупанты обстреляли 6 громад Сумщины из минометов и артиллерии, разрушено 16 домов, ранены 2 человека – Живицкий

19:20 21.06.2022
В результате обстрелов Николаева во вторник погиб 1 человек, 3 ранены – мэр

В результате обстрелов Николаева во вторник погиб 1 человек, 3 ранены – мэр

08:22 19.06.2022
За добу Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 27 ворожих боєприпасів

За добу Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 27 ворожих боєприпасів

16:45 11.06.2022
Російська армія обстрілює українські поля запалювальними снарядами - Єрмак

Російська армія обстрілює українські поля запалювальними снарядами - Єрмак

10:59 15.05.2022
Російські окупанти, ймовірно, застосували проти захисників Маріуполя фосфорні або запальні бомби - радник мера Андрющенко

Російські окупанти, ймовірно, застосували проти захисників Маріуполя фосфорні або запальні бомби - радник мера Андрющенко

13:04 05.12.2019
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи

18:42 04.06.2018
Винуватець смертельного ДТП на Набережній в Запоріжжі - громадянин Вірменії, суд заарештував його на 2 місяці

Винуватець смертельного ДТП на Набережній в Запоріжжі - громадянин Вірменії, суд заарештував його на 2 місяці

18:40 17.10.2017
Український військовий загинув у районі Мар’їнки під час обстрілу НЗФ

Український військовий загинув у районі Мар’їнки під час обстрілу НЗФ

17:09 27.07.2015
На Авдіївському коксохімзаводі немає позицій українських військових, заявляють у СЦКК

На Авдіївському коксохімзаводі немає позицій українських військових, заявляють у СЦКК

17:31 27.04.2012
Запорізька міліція перейшла на посилений варіант служби у зв'язку з вибухами у Дніпропетровську

Запорізька міліція перейшла на посилений варіант служби у зв'язку з вибухами у Дніпропетровську

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 400 військових, 9 танків, 9 безпілотників і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів – Генштаб ЗСУ

В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

Зеленський: Ми отримали 200 воїнів за одного фаната Росії – Медведчука

10 іноземців звільнено з російського полону за посередництва Саудівської Аравії – Зеленський

ОСТАННЄ

Сенат Казахстану виключив День першого президента з державних свят

Авіація Повітряних сил завдала 15 групових авіаударів, також знищено 5 повітряних цілей окупантів за добу

Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

У Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин Примаченко - Ткаченко

На Харківщині на міні підірвалися 3 особи, 1 з них загинула - Синєгубов

Окупанти в четвер випустили по центру Миколаєва 9 ракет С-300, пошкоджено лінії водо- та газопостачання, їх відновлять до кінця дня – голова ОВА Кім

Оголошена Путіним "часткова мобілізація" не вплине на хід війни найближчими місяцями - ISW

Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон

Гроссі повідомив про роботу над аспектами створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Окупанти за добу втратили в Україні близько 400 військових, 9 танків, 9 безпілотників і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА