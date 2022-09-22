Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя 1 особа загинула, 5 поранено – секретар міськради

Унаслідок обстрілу Запоріжжя, вчиненого російськими окупантами у четвер уранці, у місті пошкоджено житлові будинки, одна особа загинула, ще п’ятеро поранені, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будинки. Якщо ваша оселя також зазнала руйнувань, повідомляйте на 15-80. На цей час є інформація про п'ятьох поранених. На превеликий жаль, одна людина загинула", - написав Куртєв у телеграм-каналі.