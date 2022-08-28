28 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 186 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 186 RUSSIAN AGRESSION

28 серпня у світі відзначають День мрії, в Україні – День шахтаря, у Чорногорії – День оголошення країни королівством, у Вірменії – День озера Севан, у Болгарії – відкриття фестивалю мистецтв "Аполлонія".

У Тернополі – День міста.

Православна церква вшановує пам'ять Пресвятої Богородиці. У мусульман початок місяця Сафар.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День мрії

Виступ Мартіна Лютера Кінга 28 серпня 1963 року, який увійшов в історію під назвою "У мене є мрія" і названий за цитатою із виступу, підштовхнув низку громадських діячів заснувати нехай і неофіційне, але свято, присвячене мрії. Сьогодні його відзначають 28 серпня. Він називається "День мрії" або "Всесвітній день мрії".

День шахтаря

Професійне свято започатковано у 1993 році указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Відзначається щороку в останню неділю серпня.

Ще цього дня:

1921 – У Києві розстріляно 47 членів Центрального Українського Повстанського Комітету, серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет Григорій Чупринка;

1937 - У Японській імперії заснована компанія "Toyota";

1990 - Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19 провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт на Кадиму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна Алі;

1996 - Після 15 років подружнього життя та 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розвів британського принца Чарльза та принцесу Діану.

Успіння Пресвятої Богородиці

Свято Успіння (кончини) Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії значиться одним із дванадцяти (двонадесятих) головних свят Православної церкви. Йому передує суворий Успенський пост і святкується Православною Церквою за новим стилем — 28 серпня. Цього дня у всіх православних храмах відбуваються урочисті богослужіння.

Початок місяця Сафар

Сьогодні календар мусульманських свят і пам'ятних дат вступає в другий місяць року — Сафар, який слідує за першим місяцем Мухаррам. Для вірян місяць Сафар традиційно є місяцем ритуалів і спокою.

Назву місяця Сафар пов'язують із жовтим кольором — місяць отримав свою назву в розпал осіннього сезону, коли в природі панувала пора жовтого листя. На той час існував сонячний календар.

Інша теорія випливає із значення сафар як sifr ("нуль, порожній"), після мухаррама. Під час війни на шляху до місця бою були покинуті поселення.

Іменини: Марія.