Зеленский в Университете Токио: Национальная идея России – это война, Украины – это мир

Президент Украины Владимир Зеленский призвал японских студентов и преподавателей ценить мир как возможность учиться и развиваться.

"Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем как народ, как люди. Россия стреляет для уничтожения, Украина – для выживания. Война – национальная идея России, национальная идея Украины – мир", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед студентами и преподавателями Университета Токио в понедельник.

"Украина защищает мир. Для этого нам надо найти ответы на ряд вопросов. Там будет доминировать право силы или сила права? Можем ли мы использовать японский опыт железнодорожного сообщения. Как избавиться от энергетической зависимости? Как построить безопасное киберпространство? Как сделать жизнь людей более комфортной?" - сказал он.

По словам президента, главной целью Украины является мир, "который для вас привычный и был привычным для нас до 2014 года".

"Я рад, что Япония полностью поддерживает нас, премьер-министр, правительство. 100%-но понимают, на чьей стороне правда. Но очень важно поднимать эту тему", - сказал он.

Отвечая на один из вопросов о киберзащите, Зеленский отметил, что эта система достаточно крепкая, поскольку ей помогали не только государства, но и частные лица со всего мира.