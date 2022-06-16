Scania відкрила в Україні нову сервісну станцію в Броварах

Компанія "Сканія Україна" відкрила нову сервісну станцію "Сканія Бровари" загальною площею 1,11 тис. кв. поблизу Броварської кільцевої дороги на перетині трас М95 та Н07, повідомила пресслужба дистриб'юторської компанії.

"Рішенням про відкриття нової сервісної станції в Київському регіоні ми хочемо підтвердити свою прихильність до українського ринку. Ми усвідомлюємо всі ризики для наших інвестицій, але хочемо бути ближчими до наших клієнтів, діяльність яких важлива для українського суспільства, особливо в нинішніх умовах", - цитує пресслужба генерального директора ТОВ "Сканія Україна" Хокана Йюде у повідомленні на сайті у четвер.

Станція включає сервісні бокси, складські та офісні приміщення. Одночасно в ній може обслуговуватись 8 вантажних автомобілів, є також великий склад запчастин.

Як повідомлялося, нова станція стала 12-ою у сервісній мережі компанії.

Директор з розвитку дилерської мережі та дилерів в Україні Олександр Тицький зазначив, що з урахуванням розташування станції (де пролягають головні маршрути з півночі на захід і південь) компанія бачить величезну потребу в наданні послуг з ремонту та обслуговування вантажної техніки не тільки в цій частині регіону, тому в майбутньому центр може бути значно розширений, і надаватиме більший спектр послуг для перевізників.

На відкритті станції був присутній посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, який зазначив, що Швеція підтримує Україну оборонною технікою, гуманітарною допомогою, надає фінансову підтримку та продовжує працювати з Україною над реформами в місцевому самоврядуванні, енергетичній незалежності, захисті довкілля.

"Сьогодні ScaniaGroup відкриває новий об'єкт неподалік Києва. Вантажівки Scania допоможуть Україні відновити те, що Росія руйнує. Ніщо не може зламати стійкість українців", - написав посол у твіттері.

Дистриб'юторська компанія із іноземними інвестиціями "Сканія Україна" працює на українському ринку з 1998 року (до цього з 1993 року існувало представництво). У 2020 році виторг компанії скоротився на 6% до 2019 року – до 1 млрд 651 млн грн, чистий прибуток скоротився на 22,7% - до 42,4 млн грн.

За даними "Сканія Україна" (на середину минулого року), вона з 1997 року сплатила до української скарбниці EUR97,8 млн податків та вклала понад EUR38,8 млн євро у відкриття сервісних станцій, нові робочі місця, обладнання та навчання співробітників.

2020-го компанія зайняла 27,4% українського ринку вантажних автомобілів, вироблених у Європі. Її дохід склав 1,65 млрд грн., чистий прибуток 42,4 млн грн.

Як повідомлялося, наразі з 12 сервісних центрів Scania (включно з новим), працюють 10, закриті лише станції у Харкові та Краматорську.

Кілька днів тому компанія відновила роботу дистриб'юторського майданчика у Бучі.