У п'ятницю працюють дев'ять "зелених коридорів" у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – Верещук

Дев'ять гуманітарних коридорів відкрито у п'ятницю, 1 квітня, в Україні з Маріуполя, Енергодару, Бердянська та Мелітополя до Запоріжжя, а також із Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська та с. Нижнього до Бахмуту Донецької області, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. З Енергодару до Запоріжжя на приватному транспорті: Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя", - написала Верещук у телеграмі у п'ятницю.

Крім того, коридорами Бердянськ–Запоріжжя (через Токмак, Василівку та Кам'янське) та Мелітополь–Запоріжжя (через Василівку) слідуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

За словами віцепрем'єра, у п'ятницю також працюватимуть коридори для евакуації з міст Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська, а також с. Нижнього Луганської області до м. Бахмуту Донецької області. З Рубіжного коридор пролягатиме через Сєвєродонецьк та Лисичанськ, з Нижнього – через Гірське та Лисичанськ, уточнила Верещук.