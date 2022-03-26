Події

09:41 26.03.2022

У суботу в Україні працюватимуть чотири гумкоридори

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У суботу в Україні працюватимуть чотири гумкоридори

Чотири гуманітарні коридори працюватимуть в Україні в суботу, повідомили в Офісі омбудсмена України.

Зазначається, що коридори працюватимуть за такими маршрутами:

1. Фастів, Фастівець, Клеханівка, Митниця, траса м-05, Калинівка, Плесецьке (сільрада вул. Центральна, д. 57,с. Плесецьке).

2. Білогородка - Петрушки – Шпитки – Мрія – Любимівка – Березівка– Северинівка (вул. І.Мазепи 20, с. Северинівка).

3. Біла Церква - Фастів - Хомутець - Брусилів - Ставище - Небелиця – Юрів - Червона Слобода (торговельний центр, вул. Л.Українки, д.46, Червона Слобода).

4. Біла Церква -Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вул. Центральна 331, Бородянка).

"Крім того, працюватиме пункт евакуації в районі Романівського мосту для прийому евакуйованого пішим ходом населення м. Ірпінь", - додали в Офісі омбудсмена.

Теги: #гуманітарні_коридори
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