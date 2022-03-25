Евакуація у п'ятницю відбуватиметься з трьох населених пунктів біля Маріуполя

П'ять гуманітарних коридорів для евакуації до Запоріжжя мешканців Бердянська та Мелітополя Запорізької області та трьох населених пунктів, що розміщені неподалік м. Маріуполь Донецької області, погоджено на п'ятницю, 25 березня, повідомили в Офісі омбудсмена України.

Один із коридорів - з м. Бердянськ через Токмак, Василівку та Кам'янське - працюватиме з обов'язковим розмінуванням на всьому маршруті. "Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога перебувають на російському блокпосту перед в'їздом до Бердянська. Після збору людей у місці для евакуації в м. Бердянськ автобуси відправляться за маршрутом до Запоріжжя. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі жителів Маріуполя", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу омбудсмена.

Також працюватимуть три коридори, за якими евакуюватимуться мешканці трьох населених пунктів, що розміщені неподалік Маріуполя: м. Мангуш, с. Микільське, с. Мелекіне Донецької області, всі через Бердянськ до Запоріжжя. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі жителів Маріуполя.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, наразі у Бердянську для евакуації перебуває 48 автобусів.

"Вони стоять на в'їзді в м. Бердянськ. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя. На в'їзді в м. Бердянськ також перебуває бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть заправити власний транспорт", - розповіла вона на брифінгу, відеозапис якого розміщено у телеграм-каналі Офісу президента.

Із м. Мелітополь працюватиме гуманітарний коридор через Василівку, туди вже відправлено автобуси з гуманітарним вантажем. Після розвантаження гуманітарної допомоги автобуси буде подано на посадку біля пожежної частини №9, розповіла Верещук.