Події

00:11 11.03.2022

ОКУПАНТИ РОЗПОЧАЛИ ТАНКОВУ АТАКУ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ ДО МАРІУПОЛЯ ГУМАНІТАРНОЇ КОЛОНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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ОКУПАНТИ ЗМУШУЮТЬ ЛЮДЕЙ БРАТИ ДОПОМОГУ В НИХ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ НА ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ КАНАЛАХ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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13:49 10.03.2022
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12:03 10.03.2022
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12:02 10.03.2022
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ЛАВРОВ ОБГОВОРИТЬ ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР ІЗ МАРІУПОЛЯ - КУЛЕБА

09:27 10.03.2022
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06:11 10.03.2022
УКРАЇНА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ПРОГРАМИ STAND BY C МВФ І ІНІЦІЮЄ НОВУ ПРОГРАМУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗРОСТАННЯ – МВФ

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00:25 10.03.2022
МВФ ЗАТВЕРДИВ $1,4 МЛРД ТЕРМІНОВОЇ ФІНДОПОМОГИ УКРАЇНІ - ФОНД

МВФ ЗАТВЕРДИВ $1,4 МЛРД ТЕРМІНОВОЇ ФІНДОПОМОГИ УКРАЇНІ - ФОНД

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