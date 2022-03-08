Події

11:45 08.03.2022

ВИНА ЗА БОМБАРДУВАННЯ МІСТ ЛЕЖИТЬ НА РОСІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - НА ТИХ НА ЗАХОДІ, ХТО НЕ УБЕЗПЕЧИВ НЕБО, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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Інтерфакс-Україна
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