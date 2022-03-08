Вина за бомбардування міст лежить на Росії, відповідальність - на тих на Заході, хто не убезпечив небо, - Зеленський
Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони
Вина за бомбардування міст лежить на Росії, відповідальність - на тих на Заході, хто не убезпечив небо, - Зеленський
Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони
Від сьогодні розпочато виплату 6,5 тис. грн допомоги тим, хто втратив роботу через війну, - Мінцифри
У Росії вважають, що їхня армія справді воює з нацистами в Україні, це якась сюрреалістична історія, яку вони самі собі вигадали, - Подоляк
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