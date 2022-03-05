Тероборона України від початку російського вторгнення зросла на 100 тис. осіб – Нацгвардія

Від початку російського вторгнення в Україну до територіальної оборони вступило 100 тис. українців, повідомила Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook в суботу ввечері.

"Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!" – зазначила Нацгвардія.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний 27 лютого поінформував, що кількість резервістів тероборони досягла 37 тисяч.

Як повідомляв у середині січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін, закон "Про основи національного спротиву" передбачає створення окремого роду сил, збільшення ЗСУ на 10 тис. військовослужбовців. "У штаті мирного часу у мене буде близько 150 батальйонів та 25 бригад чисельністю 10 000 осіб: у кожному з батальйонів буде до 50 осіб, а у кожній бригаді – від 90 до 120 осіб", - пояснював командувач.

За штатом особливого періоду чисельність тероборони має зрости до 130 тис. осіб.