Події

23:57 05.03.2022

Тероборона України від початку російського вторгнення зросла на 100 тис. осіб – Нацгвардія

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Від початку російського вторгнення в Україну до територіальної оборони вступило 100 тис. українців, повідомила Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook в суботу ввечері.

"Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!" – зазначила Нацгвардія.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний 27 лютого поінформував, що кількість резервістів тероборони досягла 37 тисяч.

Як повідомляв у середині січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін, закон "Про основи національного спротиву" передбачає створення окремого роду сил, збільшення ЗСУ на 10 тис. військовослужбовців. "У штаті мирного часу у мене буде близько 150 батальйонів та 25 бригад чисельністю 10 000 осіб: у кожному з батальйонів буде до 50 осіб, а у кожній бригаді – від 90 до 120 осіб", - пояснював командувач.

За штатом особливого періоду чисельність тероборони має зрости до 130 тис. осіб.

Теги: #кількість #тероборона
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