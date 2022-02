У Держспецзв'язку розповіли, як відрізнити українську техніку від російської

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розповіла як відрізняти українську військову техніку від російської та що робити під час зустрічі останньої.

"Російська техніка має темно-зелене і болотне забарвлення. Іноді присутнє триколірне забарвлення. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселя" або темно-зелений колір, близький до оливкового кольору", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у ніч на суботу .

Крім того, російська техніка, яка заїхала на територію України, має додаткові ознаки, що вказують на напрямок руху: косу лінію на кузові – на Херсон; мітка Z на кузові – наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадировці). Зараз така техніка з-під Сум їде до Києва; трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ; коло – для мобільного резерву.

У Держспецзв'язку просять при зустрічі з російською технікою повідомляти ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

"Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_України. Є бажання та можливість – знищуйте ворожу техніку всіма можливими засобами", – додали у відомстві.