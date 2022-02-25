Захоплення Росією ЧАЕС може розглядатися як військовий злочин за Женевськими конвенціями - віце-прем'єр Стефанішина

Дії Росії з захоплення Чорнобильської АЕС прямо порушують статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій, заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"АЕС та інші об'єкти поблизу, навіть військові, не повинні зазнавати нападу - це може призвести до вивільнення небезпечних сил і подальших важких втрат", - написала вона у Твіттері.

Стефанішина заявила, що згідно з пунктом 5 статті 85 цього протоколу порушення в зоні ЧАЕС можуть розглядатися як військові злочини в разі тяжких втрат серед цивільного населення.

На думку віцепрем'єра, втрата контролю над ядерними та радіаційними об'єктами Чорнобильської АЕС становить загрозу всьому континенту.