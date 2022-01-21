Офіційний Київ оцінює ситуацію з безпекою навколо держави як серйозну, але розраховує на дипломатичне рішення за більшої підтримки міжнародних партнерів. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі ізраїльського телеканалу І24.

«Україна вважає, що ситуація дуже серйозна і готова протистояти у разі потреби. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, проте, на жаль, керівництво РФ не бачить нас стороною переговорів. Вони говорять про Україну з НАТО, США – без участі України. Нас це не влаштовує, ми налаштовані на прямий діалог, про що неодноразово заявляло українське керівництво. Ми готові до будь-якого виду ескалації, і очікуємо від західних партнерів набагато більшого, ніж глибоке занепокоєння», - сказав він.

Глава диппредставництва нагадав про підстави для такої підтримки.

«Україна розраховує на виконання всіх позицій та гарантій Будапештського меморандуму, який вона зі своєї створи виконала (відмовилася від ядерної зброї), але Росія виконання ігнорує. Ми сподіваємося, що такого ігнорування не буде з боку інших учасників – США та Британії», - наголосив посол.

Євген Корнійчук також нагадав про ініціативу Ізраїлю щодо посередництва у переговорах офіційних представників України та РФ.

«Питання посередництва Ізраїлю піднімалося під час зустрічі в Сочі (прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета та президента РФ Володимира Путіна – Ред.), але, на жаль, воно не набуло розвитку через небажання російської сторони. Попередник Бенета, прем'єр Беньямін Натаньяху сказав, що Ізраїль може бути ефективним посередником, якщо цього хочуть обидві сторони, але поки що є бажання лише однієї – України», - зазначив посол.

При цьому він додав: «Усім необхідно рахуватися з побажаннями української нації – бути частиною НАТО та ЄС, що вже закріплено в Конституції України. І цю позицію переважної більшості українців неможливо змінити загрозами воєнного вторгнення», - підсумував Євген Корнійчук.