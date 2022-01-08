Події

12:49 08.01.2022

Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

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Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

Племінник першого президента Казахстану Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки республіки, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" в суботу в прес-службі КНБ.

"Першим заступником так само і працює", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що в КНБ два перших заступники глави відомства, зокрема й Абіш.

У п'ятницю в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Абіш більше не обіймає посаду першого заступника КНБ, нібито його затримано. У КНБ спростували цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності і має провокаційний характер.

Абіш - племінник першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Теги: #кнб #самат_абиш
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