Племінник Назарбаєва продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ Казахстану

Племінник першого президента Казахстану Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки республіки, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" в суботу в прес-службі КНБ.

"Першим заступником так само і працює", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що в КНБ два перших заступники глави відомства, зокрема й Абіш.

У п'ятницю в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що Абіш більше не обіймає посаду першого заступника КНБ, нібито його затримано. У КНБ спростували цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності і має провокаційний характер.

Абіш - племінник першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.