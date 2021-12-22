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00:46 22.12.2021

Агентство "Інтерфакс-Україна" зробило українську основною мовою загальнодоступного сайту

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Агентство "Інтерфакс-Україна" зробило українську основною мовою загальнодоступного сайту

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" зробило головною україномовну версію свого загальнодоступного веб-сайту. Тепер, зайшовши на домен interfax.com.ua, користувач побачить контент українською мовою. Російськомовна версія доступна на субдомені ru.interfax.com.ua. Матеріали англійською мовою, як і раніше, доступні на субдомені en.interfax.com.ua.

Крім того, всі архівні матеріали можна знайти за колишніми url (посиланнями) мовами публікації з відповідною мовою інтерфейсу. Доступ до всіх продуктів для передплатників залишається незмінним.

Усі інформаційні продукти агентства вже функціонують із головною україномовною версією.

Також усі доменні імена, що належать "Інтерфакс-Україна", функціонуватимуть протягом часу, необхідного для зручності всіх клієнтів.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" працює на ринку економічної та політичної інформації України з 1992 року. Наразі агентство випускає понад 60 інформаційних продуктів з політичної та економічної тематики чотирма мовами: українською, російською, англійською та німецькою.

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