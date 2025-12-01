Інтерфакс-Україна
15:51 01.12.2025

Темпи просування ворога знизились на третину минулого тижня, але під Гуляйполем знов зросли – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 91,19 кв. км за минулий тиждень з понеділка, 24 листопада, по понеділок, 1 грудня, що на 33% менше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 136,57 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Таким чином темпи просування противника зменшуються другий тиждень поспіль після різкого зростання на початку листопада, але ще не досягли темпів серпня-жовтня, коли тривалий період ворог захоплював щотижня приблизно по 60-70 кв. км.

Близько двох третин окупованого ворогом прийшлося на гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. На минулому тижні темпи просування окупантів там, а також на сусідньому новопавлівському напрямку знов зросли, загалом вони зайняли там минулого тижня 61,83 кв. км, тоді як позаминулого 34,26 кв км.

На порядок знизилися темпи просування ворога на покровському та добропільському напрямках на заході Донецької області - окупанти за минулий тиждень зайняли там 3,82 кв. км, тоді як за позаминулий - 38,73 кв. км.

Також просування окупантів знизилося на харківському напрямку біля кордону з РФ - до 7,1 кв км за минулий тиждень проти 36,58 кв км на позаминулому. Натомість ворог знову просунувся на вовчанському напрямку у Харківській області, але лише на 1,64 кв км, тоді як позаминулого тижня просування противника там не було.

На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області ворог за тиждень захопив 16,81 кв км, на позаминулому – 13,91 кв км, темпи просування там суттєво не змінилися.

Більше ніде просування противника на минулому тижні, за даними DeepState, не фіксувалися. Зокрема, Сили оборони повністю зупинили просування ворога на куп'янському напрямку у Харківській області та сусідньому лиманському на півночі Донецької, тоді як позаминулого тижня противник захопив там 13,09 кв км.

"Сіра зона" невизначеного контролю скорочувалась минулого тижня майже скрізь, де окупанти збільшували площу контролю – на 9,22 кв км на гуляйпільському та новопавлівському напрямках, на 4,22 км на покровському та добропільському, на 13,7 кв км на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках та на 3,03 на харківському напрямку.

Натомість фіксувалося незначне збільшення "сірої зони" на напрямках, де окупанти не просунулися – на оріхівському в Запорізькій області (1,48 кв км), куп'янському в Харківській області та лиманському в Донецькій (9,53 кв км). Також на 1,4 кв км зросла "сіра зона" на вовчанському напрямку, де ворог мав невелике просування.

Сукупно площа "сірої зони" зменшилась за минулий тиждень на 17,76 кв. км, тоді як на позаминулому зросла на 6,81 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 2,5 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 19,5 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня.

На початку листопада тижня темпи просування ворога різко зросли, спочатку на півночі Донецької та Харківської областей, потім в районі Гуляйполя, але з середини місяця почали знижуватись.

Як повідомлялося, загалом у листопаді поточного року ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.

