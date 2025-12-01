Інтерфакс-Україна
Події
14:43 01.12.2025

Окупанти захопили понад 36 кв км за добу на трьох напрямках, найбільше під Гуляйполем - DeepState

2 хв читати
Окупанти захопили понад 36 кв км за добу на трьох напрямках, найбільше під Гуляйполем - DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти за минулу добу просунулися біля міста Гуляйполе та сусідного села Рівнопілля Пологівського району Запорізької області, а також села Ступочки Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області і селища Дворічанське Куп'янського району Харківської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Рівнопілля, Гуляйполя, Ступочок та Дворічанського", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у понеділок.

Про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться. На мапах проєкту Рівнопілля показане як окуповане ворогом, Гуляйполе та Ступочки – під контролем Сил оборони, а Дворічанське як розділене лінією зіткнення.

Згідно з мапами DeepState, на гуляйпільському напрямку за добу площа російської окупації зросла на 26,5 кв км при зменшенні "сірої зони" на 10,02 кв км, на часовоярському, де знаходяться Ступочки, - на 2,86 кв км, "сіра зона" зросла ще на 2,41 кв км. На харківському напрямку, де знаходиться Дворічанське, площа окупації зросла на 7,1 кв км при зменшенні "сірої зони" на 2,99 кв км.

В інших місцях лінія фронту не змінилася.

Таким чином, окупанти за добу збільшили площу контролю на трьох напрямках фронту сумарно на 36,46 кв км, "сіра зона" навпаки зменшилася на 10,6 кв км.

Як повідомлялося, позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 19,5 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1 кв. км.

Загалом, за даними DeepState, у листопаді ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Теги: #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 30.11.2025
Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

13:50 27.11.2025
DeepState: на гуляйпільському напрямку наразі вдається стабілізувати ситуацію, оборонці суттєво загальмували просування ворога

DeepState: на гуляйпільському напрямку наразі вдається стабілізувати ситуацію, оборонці суттєво загальмували просування ворога

15:37 26.11.2025
Росіяни захопили два села та просунулись в районі Мирнограда та в Покровську, мали успіх на гуляйпільському напрямку - DeepState

Росіяни захопили два села та просунулись в районі Мирнограда та в Покровську, мали успіх на гуляйпільському напрямку - DeepState

17:28 25.11.2025
Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState

Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState

ВАЖЛИВЕ

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

ОСТАННЄ

В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

В Новосибірській та Брянський областях РФ сталися вибухи на залізниці - джерела

Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Литвиненка на понад 8 млн грн

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

Шмигаль: Важливим джерелом фінансування оборони має стати механізм, що базуватиметься на заморожених активах РФ

Путін може вплинути на позиції Віткоффа та Кушніра під час переговорів у Москві – ЗМІ

У Дніпрі вже 27 постраждалих – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА