Окупанти захопили понад 36 кв км за добу на трьох напрямках, найбільше під Гуляйполем - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти за минулу добу просунулися біля міста Гуляйполе та сусідного села Рівнопілля Пологівського району Запорізької області, а також села Ступочки Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області і селища Дворічанське Куп'янського району Харківської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Рівнопілля, Гуляйполя, Ступочок та Дворічанського", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у понеділок.

Про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться. На мапах проєкту Рівнопілля показане як окуповане ворогом, Гуляйполе та Ступочки – під контролем Сил оборони, а Дворічанське як розділене лінією зіткнення.

Згідно з мапами DeepState, на гуляйпільському напрямку за добу площа російської окупації зросла на 26,5 кв км при зменшенні "сірої зони" на 10,02 кв км, на часовоярському, де знаходяться Ступочки, - на 2,86 кв км, "сіра зона" зросла ще на 2,41 кв км. На харківському напрямку, де знаходиться Дворічанське, площа окупації зросла на 7,1 кв км при зменшенні "сірої зони" на 2,99 кв км.

В інших місцях лінія фронту не змінилася.

Таким чином, окупанти за добу збільшили площу контролю на трьох напрямках фронту сумарно на 36,46 кв км, "сіра зона" навпаки зменшилася на 10,6 кв км.

Як повідомлялося, позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 19,5 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1 кв. км.

Загалом, за даними DeepState, у листопаді ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.