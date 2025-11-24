Український ОПК за три роки трансформувався у потужну інноваційну індустрію – Міноборони на зустрічі з місією МВФ

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр провела зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, повідомляє пресслужба міністерства.

"Під час заходу сторони обговорили підсумки роботи оборонно-промислового комплексу у 2025 році, динаміку його розвитку, ключові виклики та стратегічні плани України на 2026 рік і середньострокову перспективу", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що у 2025 році український ОПК демонструє одне з найдинамічніших зростань у Європі. Спроможності галузі збільшились до $35 млрд проти $1 млрд у 2022 році, а мережа збройних виробництв розширилася до 900 підприємств, більшість із яких – приватні. Навколо галузі сформувалася потужна інноваційна екосистема з понад двох тисяч команд, що розробляють новітні технології, компоненти та рішення для фронту. Україна суттєво збільшила виготовлення боєприпасів і наростила виробництво ракетного озброєння.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено фінансовій моделі розвитку сектору. Гвоздяр наголосила, що внутрішні ресурси України обмежені.

"Ми досягли рівня виробництва, який значно перевищує наші можливості внутрішніх закупівель. Підтримка партнерів – критично важлива, щоб індустрія зберегла темп і могла розширювати потужності", - пояснила вона.

На зустрічі також обговорили роль ОПК в економіці: у 2023 році зростання ВВП становило 5,5% (частка ОПК – 1,5%), у 2024 році зростання – 2,9% (частка ОПК – 1,2%). Це демонструє, що оборонна промисловість не лише забезпечує потреби армії, а й є важливим драйвером економічної стабільності та технологічного розвитку країни.

"Для нас важливо, що Фонд розглядає ОПК не лише як воєнну потребу, а як ключовий елемент розвитку економіки та післявоєнного відновлення. Українська індустрія стала символом нашої стійкості та здатності створювати інновації під тиском найбільшої війни в Європі з часів Другої світової", - резюмувала Гвоздяр.

