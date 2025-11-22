Інтерфакс-Україна
Події
10:22 22.11.2025

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

2 хв читати

Процес кодифікації тактичної балістичної ракети FP-7 в Міністерстві оборони України планується завершити до кінця 2025 року, повідомив співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Плануємо завершити процес кодифікації в Міністерстві оборони України тактичної балістичної ракети FP7 до кінця 2025 року", - сказав він в інтерв"ю Наталці Мосейчук.

"FP7 — це готова ракета, вона вже літає. Зараз ми фіналізуємо наші іспити і сподіваємось стати на озброєння до нового року (...) Але це не ракета, а балістичний дрон, згідно з нашим регулюванням. Другий такий балістичний дрон — FP9 — на 800 км з 850 кг бойової частини сподіваємось до червня наступного року поставити на озброєння", — сказав Штілерман.

При цьому він зазначив, що ракета буде мати відносно просту конструкцію, та завдяки попередньому налагодженню виробництва та наявності профінансованого замовлення ракети будуть "вилітати як пироги".

За словами розробника, критичним залишається питання точної інерційної навігаційної системи, для якої зараз компанія змушена закуповувати лазерні гіроскопи. Тому зараз будується власне виробництво гіроскопів.

Враховуючи безпекову загрозу та чутливість подібного виробництва, новий завод будується за кордоном, на території неназваної країни-партнера. "Але це підприємство, на превеликий жаль, як і заливку твердопаливних двигунів, неможливо розташовувати в Україні. Тому що приліт — і всі стенди потрібно перекалібрувати. Це буде займати час, і не буде ніякого виробництва", — пояснив Штілерман.

Теги: #штілерман #fp_7

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА