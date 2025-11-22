Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Процес кодифікації тактичної балістичної ракети FP-7 в Міністерстві оборони України планується завершити до кінця 2025 року, повідомив співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Плануємо завершити процес кодифікації в Міністерстві оборони України тактичної балістичної ракети FP7 до кінця 2025 року", - сказав він в інтерв"ю Наталці Мосейчук.

"FP7 — це готова ракета, вона вже літає. Зараз ми фіналізуємо наші іспити і сподіваємось стати на озброєння до нового року (...) Але це не ракета, а балістичний дрон, згідно з нашим регулюванням. Другий такий балістичний дрон — FP9 — на 800 км з 850 кг бойової частини сподіваємось до червня наступного року поставити на озброєння", — сказав Штілерман.

При цьому він зазначив, що ракета буде мати відносно просту конструкцію, та завдяки попередньому налагодженню виробництва та наявності профінансованого замовлення ракети будуть "вилітати як пироги".

За словами розробника, критичним залишається питання точної інерційної навігаційної системи, для якої зараз компанія змушена закуповувати лазерні гіроскопи. Тому зараз будується власне виробництво гіроскопів.

Враховуючи безпекову загрозу та чутливість подібного виробництва, новий завод будується за кордоном, на території неназваної країни-партнера. "Але це підприємство, на превеликий жаль, як і заливку твердопаливних двигунів, неможливо розташовувати в Україні. Тому що приліт — і всі стенди потрібно перекалібрувати. Це буде займати час, і не буде ніякого виробництва", — пояснив Штілерман.